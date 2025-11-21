Os atendimentos por conjuntivite dispararam no estado de São Paulo em 2025, somando mais de 74 mil registros entre janeiro e agosto: um crescimento de 35% em relação ao ano passado. As internações também aumentaram: foram 61 neste ano, ante 41 no mesmo período de 2024.
A doença, que inflama a membrana que reveste a parte branca dos olhos, ganhou força em outras cidades do país. Porto Alegre registrou alta de 47% nos casos, enquanto Caxias do Sul teve aumento de 37%.
Especialistas atribuem a expansão ao clima mais seco e ao relaxamento dos hábitos de higiene após a pandemia. O professor Caio Regatieri, da Unifesp, em entrevista ao SBT News, explicou que a menor frequência de lavagem das mãos e a permanência de partículas virais no ar favoreceram novas infecções.
Altamente contagiosa, a conjuntivite provoca coceira, vermelhidão, secreção e sensação de areia nos olhos. A recuperação pode levar até duas semanas e exige cuidados médicos. Alguns casos têm origem no contato com objetos contaminados.
*Com informações do SBT