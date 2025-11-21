21 de novembro de 2025
ALTAMENTE CONTAGIOSA

Conjuntivite dispara no estado de SP; internações sobem 51%

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Andrea Farao/Unsplash
A doença, que inflama a membrana que reveste a parte branca dos olhos, ganhou força em outras cidades do país.

Os atendimentos por conjuntivite dispararam no estado de São Paulo em 2025, somando mais de 74 mil registros entre janeiro e agosto: um crescimento de 35% em relação ao ano passado. As internações também aumentaram: foram 61 neste ano, ante 41 no mesmo período de 2024.

A doença, que inflama a membrana que reveste a parte branca dos olhos, ganhou força em outras cidades do país. Porto Alegre registrou alta de 47% nos casos, enquanto Caxias do Sul teve aumento de 37%.

Especialistas atribuem a expansão ao clima mais seco e ao relaxamento dos hábitos de higiene após a pandemia. O professor Caio Regatieri, da Unifesp, em entrevista ao SBT News, explicou que a menor frequência de lavagem das mãos e a permanência de partículas virais no ar favoreceram novas infecções.

Altamente contagiosa, a conjuntivite provoca coceira, vermelhidão, secreção e sensação de areia nos olhos. A recuperação pode levar até duas semanas e exige cuidados médicos. Alguns casos têm origem no contato com objetos contaminados.

*Com informações do SBT

