Os atendimentos por conjuntivite dispararam no estado de São Paulo em 2025, somando mais de 74 mil registros entre janeiro e agosto: um crescimento de 35% em relação ao ano passado. As internações também aumentaram: foram 61 neste ano, ante 41 no mesmo período de 2024.

Leia mais: Deficiência visual infantil: erro de refração é principal causa

A doença, que inflama a membrana que reveste a parte branca dos olhos, ganhou força em outras cidades do país. Porto Alegre registrou alta de 47% nos casos, enquanto Caxias do Sul teve aumento de 37%.