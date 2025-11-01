Uma em cada cinco crianças no mundo vive em situação de extrema pobreza, com menos de US$ 3 por dia, segundo um estudo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) divulgado nesta quarta-feira (19). Na cotação atual, esse valor corresponde a R$ 16.

A taxa de crianças em privações severas caiu de 3 em cada 5, em 2000, para 2 em cada 5, em 2023, mas a entidade alerta que esse avanço estagnou após a pandemia.

"O crescimento econômico está desacelerando em muitas economias em desenvolvimento, comprometendo sua capacidade de expandir programas de combate à pobreza e serviços públicos para crianças", diz o relatório a Situação das Crianças no Mundo em 2025.