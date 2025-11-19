A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a importação e a venda de todos os lotes da fórmula infantil ByHeart Whole Milk (720 ml), produzida pela empresa norte-americana ByHeart.

A proibição ocorreu depois de casos de botulismo registrados em crianças que ingeriram o suplemento nos Estados Unidos. Além de vetar a importação de novos lotes do produto, a Anvisa também determinou a apreensão das unidades que já estão à venda no Brasil.

No Brasil, esse produto não é aprovado pela Anvisa, e sua venda ocorre de forma irregular na internet, segundo a agência. A fórmula ByHeart Whole Milk (720 ml) é destinada a criança de 0 a 12 meses.