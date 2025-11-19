19 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'ASFIXIA A PF'

PL Antifacção amplia desgaste entre governo e Câmara, diz Haddad

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/@fernandohaddadoficial/Instagram
Haddad declarou que a proposta retira recursos importantes da PF.
Haddad declarou que a proposta retira recursos importantes da PF.

Um dia após a aprovação do PL Antifacção na Câmara, o ministro Fernando Haddad afirmou que o texto aprovado “asfixia a Polícia Federal” e compromete investigações que dependem de estrutura financeira robusta.

Leia mais: Câmara aprova texto-base de PL Antifacção em derrota para Lula

Haddad declarou que a proposta retira recursos importantes da PF, especialmente de operações voltadas ao combate à lavagem de dinheiro, fraudes e crimes ligados a postos de combustíveis. Segundo ele, o modelo de divisão de valores apreendidos, que muda conforme o órgão responsável pela investigação, pode diminuir o caixa da corporação.

O projeto, aprovado por 370 votos a 110, endurece penas para crimes praticados por facções e define regras para destinação de bens e dinheiro confiscados. Mas, para o governo, a votação expôs mais um desgaste político com a Câmara dos Deputados. A relação com o presidente da Casa, Hugo Motta, ficou particularmente arranhada, mesmo após ele declarar que “não há vencedores ou perdedores”.

A tramitação foi marcada por idas e vindas: o relator, deputado Guilherme Derrite, apresentou seis versões do texto até chegar ao modelo final, que desagradou à equipe econômica e à cúpula da PF.

Entre os pontos mais sensíveis está justamente a redistribuição dos recursos: investigações conduzidas por estados levarão o dinheiro para fundos estaduais, enquanto ações da PF destinam os valores ao fundo nacional; alteração que, na avaliação de setores da corporação, pode reduzir seu orçamento operacional.

As penas previstas também ficaram mais rígidas: homicídio praticado por facção pode chegar a 40 anos; sequestro, até 20; e até a ameaça passa a ter previsão de reclusão.

O texto segue agora para o Senado, que terá o senador Alessandro Vieira como relator e pode promover ajustes antes da votação.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários