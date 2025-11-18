Argentina, Paraguai, Irã e Vaticano, representado nas negociações pela Santa Sé, vêm liderando uma ofensiva na COP30, a conferência da ONU sobre mudança climática, para tentar barrar que o conceito de gênero inclua a comunidade LGBTQIA+. A intenção é limitá-lo apenas ao sexo biológico de homem ou mulher.

A atuação destes países -que tem apoio de outros- fica evidente principalmente na negociação do texto que trata das questões de gênero relacionadas às mudanças climáticas, mas o debate também surge em outros documentos, com destaque para transição justa e adaptação.

A Arábia Saudita, a Rússia e o Egito, de forma menos explícita, também se opõem à inclusão de pessoas transexuais e não binárias na discussão de gênero, segundo observadores ouvidos pela reportagem.