Nas redes sociais, o MEC e o Inep anunciaram nesta terça-feira (18) a antecipação da divulgação do gabarito oficial e dos cadernos de questões do Enem 2025 para esta quarta-feira, 19 de novembro, às 10h (horário de Brasília). A publicação estava inicialmente prevista para quinta-feira (20).

A decisão ocorre após o MEC anular três questões do exame e acionar a Polícia Federal depois que um estudante de medicina exibiu no Youtube, dias antes das provas de matemática e ciências da natureza, questões com forte semelhança às que seriam aplicadas no último domingo (16).

No mesmo post, o Inep reafirmou a "isonomia, lisura e validade" das provas do Enem 2025 e divulgou uma nota com seis pontos em que detalha o episódio e as medidas tomadas.