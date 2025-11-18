Na assinatura do Acordo de Paris, ficou definida a criação do que hoje é uma das incontáveis siglas do compromisso, o GGA, que se pode traduzir como meta global de adaptação. Atualmente, busca-se definir quais são os indicadores a serem usados para quantificar a evolução dentro da adaptação climática.

A evolução dentro do tema GGA é uma das possíveis heranças deixadas pela COP30, a conferência da ONU para mudanças climáticas, em Belém, no Pará. Adaptação climática pode ser resumida como as medidas para atenuar impactos e diminuir a vulnerabilidade da humanidade diante da crise do clima.

Como surgiu o GGA

Esse mecanismo foi criado pelo artigo 7° do Acordo de Paris, no qual consta que a meta será usada para fortalecer a capacidade adaptativa, aumentar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas.