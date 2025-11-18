Por unanimidade, STF condena 9 militares do núcleo 3
| Tempo de leitura: 2 min
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade, nesta terça-feira (18), nove réus do chamado núcleo operacional -grupo acusado de integrar o plano golpista que incluía a preparação de ataques contra autoridades, entre elas ministros do STF. A análise deve ser concluída até a manhã desta quarta (19).
Leia mais: STF divulga acórdão e abre prazo para novos recursos de Bolsonaro
O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação do grupo e pela absolvição do general da reserva Estevam Theophilo, por falta de provas. É a primeira vez que Moraes se posiciona pela absolvição de um réu ligado à trama.
Moraes considerou que oito militares e um policial federal atuaram organizadamente para tentar manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota eleitoral de 2022, com ações que envolveriam uso de tropas, cooptação do Alto Comando do Exército e a participação em grupos clandestinos como o “Copa 2022”, responsável por planejar a neutralização de autoridades.
Foram condenados Bernardo Romão Correa Neto, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Sérgio Ricardo Cavaliere e Wladimir Matos Soares. Já Márcio Nunes de Resende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior responderão por crimes mais leves, como associação criminosa e incitação à animosidade contra as Forças Armadas.
Segundo o voto, o núcleo 3, responsável por ações práticas e execuções de etapas do plano, estimulou manifestações no Congresso e no STF, além de discutir a utilização de tropas para criar as condições de ruptura democrática. As trocas de mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid, exibidas por Moraes, foram usadas para demonstrar o alinhamento do grupo com o núcleo político da trama, que já resultou na condenação do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier.
A defesa dos réus afirma que as acusações são baseadas em indícios insuficientes e que o STF ignorou provas absolutórias.
*Matéria atualizada às 17h10