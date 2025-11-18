A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade, nesta terça-feira (18), nove réus do chamado núcleo operacional -grupo acusado de integrar o plano golpista que incluía a preparação de ataques contra autoridades, entre elas ministros do STF. A análise deve ser concluída até a manhã desta quarta (19).

O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação do grupo e pela absolvição do general da reserva Estevam Theophilo, por falta de provas. É a primeira vez que Moraes se posiciona pela absolvição de um réu ligado à trama.