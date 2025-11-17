O corpo de um homem de 42 anos foi encontrado por um cozinheiro na manhã de domingo (16) dentro de um freezer em um imóvel de acolhimento para moradores de rua no centro de São Paulo.

O Núcleo de Convivência Chá do Padre fica na rua Riachuelo, na Sé. Ele é gerido pela Sefras - Ação Social Franciscana, que confirmou o ocorrido através de uma nota publicada em seu site.

Após encontrar o cadáver, o cozinheiro avisou um superior hierárquico, que chamou a GCM (Guarda Civil Metropolitana). Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) também esteve no endereço.