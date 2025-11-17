A investigação sobre a explosão de uma casa utilizada como depósito clandestino de fogos de artifício no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, indica que, no local, também acontecia a fabricação caseira de pólvora -atividade proibida no país.

Quais as regras para fabricação de pólvora

Fabricação de pólvora e outros explosivos é controlada pelo Exército e regulada por leis brasileiras. Entre as normas que regulamentam no país o porte, uso e a produção de armas e insumos bélicos, como a pólvora, estão o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), o Regulamento de Produtos Controlados (Decreto 10.030/2019), e regras da DFPC (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados) -órgão do Exército brasileiro responsável por fiscalizar em território nacional materiais como armamentos, munições e explosivos.

Produção de insumo só pode ser feita por empresas autorizadas pelo Exército brasileiro. Tais companhias, que incluem indústrias químicas e militares, fábricas de munição licenciadas e empresas autorizadas a produzir explosivos para mineração ou construção civil, devem cumprir exigências como: