Em um acordo com a Prefeitura de São Paulo, a construtora Tenda poderá cortar 384 árvores na avenida Guilherme Dumont Villares, no Butantã, zona oeste paulistana. No local, a empresa deverá construir quatro torres com nove andares cada -serão mais de 700 apartamentos de 31 e 33 metros quadrados.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a construtora firmaram um TCA (Termo de Compromisso Ambiental) no qual prevê o corte das árvores, inclusive as 128 nativas.

Em compensação, a empresa deverá plantar 221 mudas de espécies nativas, na mesma região. Segundo a prefeitura, o replantio deverá ser feito somente após o término das obras, que ainda não foram iniciadas.