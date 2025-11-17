A Polícia Civil de Amazonas apreendeu uma carga de 34 kg de cocaína negra, variedade da droga que passa por um processo de escurecimento e tem valor mais alto do que a droga normal.

A carga de cocaína foi apreendida no dia 17 de outubro em uma mansão no bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital amazonense, após denúncia de que o local era usado como ponto de distribuição de drogas. Também foram apreendidos 16 kg de cocaína normal.