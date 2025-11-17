17 de novembro de 2025
Colapso em ponte de mina no Congo faz 32 mortos; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/X
Segundo autoridades locais,o acesso ao local estava proibido devido ao risco de deslizamentos, mas garimpeiros ilegais invadiram a área.
Pelo menos 32 pessoas morreram no sudeste da República Democrática do Congo, na África Central, após o desabamento de uma ponte em uma mina de cobre e cobalto na província de Lualaba.

A estrutura cedeu no sábado (15) na mina de Kalando, em Mulondo. Segundo autoridades locais, o acesso ao local estava proibido devido às fortes chuvas e ao risco de deslizamentos, mas garimpeiros ilegais invadiram a área. Um relatório da agência estatal SAEMAPE apontou ainda que tiros disparados por soldados provocaram pânico, levando dezenas de trabalhadores a correrem para a ponte, que não resistiu ao peso.

O balanço oficial fala em pelo menos 32 mortes, mas o documento da SAEMAPE indica que o número pode chegar a 40. A presença de militares na região vinha gerando conflito com mineradores informais e operadores legais do sítio.

A mineração de cobalto, controlada majoritariamente por empresas chinesas, é marcada por denúncias de condições inseguras, corrupção e uso de mão de obra infantil. A região leste do Congo também enfrenta violência crônica de forças governamentais e grupos armados, como o M23, agravando a crise humanitária no país.

Com informações da AP News

