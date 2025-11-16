Na manhã deste domingo (16), o cacique Raoni Metuktire foi até a UFPA (Universidade Federal do Pará) para o encerramento da Cúpula dos Povos, em uma audiência pública com o presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

O líder indígena fez um discurso ressaltando o clima quente em Belém -que teve máxima de 32ºC- e os efeitos da mudança climática que impactam o dia a dia das pessoas.

"Mais uma vez, peço a todos que possamos dar continuidade nessa missão de defender a vida da terra", afirmou. Para isso, disse, é necessário ampliar o diálogo com autoridades e chefes de Estado.