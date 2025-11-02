O segundo dia de provas do Enem teve questões que trataram do medicamento Ozempic, sobre a poluição por hormônios e jogos de videogame. Os candidatos fizeram neste domingo (16) as provas de ciências da natureza e matemática.

Professores de cursinhos afirmam que, a exemplo de anos anteriores, a prova trouxe questões com situações cotidianas.

"Houve a presença de exemplos do dia a dia, com itens nacionais, inclusive, de situações que acontecem no Brasil, fazendo com que o aluno pudesse aplicar de fato ou demonstrar o seu letramento, ou seja, a compreensão que eles tiveram de conteúdos teóricos em cada área do conhecimento, podendo aplicá-las em situações reais", diz Samantha Fechio, especialista pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, sobre a prova de ciências da natureza.