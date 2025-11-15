O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 com gol no fim, na noite de hoje, na Vila Belmiro, deixou a zona do rebaixamento e, de quebra, ajudou o Flamengo na corrida pelo título do Brasileirão.

Rollheiser, aos 45 minutos do 2º tempo, marcou o gol da vitória em assistência de Robinho Jr - ambos saíram do banco de reservas na 2ª etapa.

Com o resultado, o Santos foi a 36 pontos na tabela e subiu para a 16ª posição, deixando a zona do rebaixamento. O Vitória tem 35 pontos e está no 17º lugar.