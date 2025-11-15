Vídeos de câmeras corporais mostram o momento em que os agentes acham um corpo entre os escombros de uma casa que explodiu na última quinta-feira (13) no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

A casa teria sido usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício. Por causa da explosão, ao todo, 11 imóveis acabaram interditados pela Defesa Civil, sendo que desses, dez foram totalmente.

O corpo encontrado na residência é de Adir de Oliveira Mariano, 46. A identificação pelo IML (Instituto Médico Legal) foi confirmada apenas neste sábado (15). Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele já foi liberado para a família.