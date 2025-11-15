A Suíça venceu a Suécia por 4 a 1, na tarde deste sábado (15), no estádio de Genebra, pelas Eliminatórias Europeias, e deixou sua vaga na próxima Copa do Mundo muito bem encaminhada.

Embolo, Xhaka, Ndoye e Manzambi marcaram os gols da vitória dos suíços. Nygren descontou para a Suécia.

Os suíços só perdem a vaga direta com um desastre. Eles visitam Kosovo na última rodada e não podem perder por seis ou mais gols de diferença.