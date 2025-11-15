Espanha goleia Geórgia e encaminha vaga; Turquia vence lanterna
| Tempo de leitura: 2 min
A Espanha goleou a Geórgia por 4 a 0, neste sábado (15), na Dínamo Arena, na Geórgia, e encaminhou a classificação para a Copa do Mundo de 2026. O passaporte só não foi carimbado porque a Turquia, segunda colocada do Grupo E, venceu a Bulgária por 1 a 0.
Os espanhóis precisavam de um tropeço da Turquia para carimbar o passaporte, mas o cenário durou apenas oito minutos. A Espanha abriu o placar aos 10 minutos, de pênalti, com Oyarzabal. Aos 18, a Turquia, também em uma penalidade, fez o 1 a 0 contra a Bulgária. Os dois jogos começaram às 14h (de Brasília).
A goleada fora de casa, porém, deixou a Espanha com a classificação encaminhada. Os espanhóis chegaram a 15 pontos, contra 12 da Turquia.
A líder do Grupo E pode ir ao Mundial até com uma derrota na última rodada. A Turquia só pode empatar em pontos com o time de Luis de la Fuente, e o primeiro critério de desempate é saldo de gols. Os espanhóis têm saldo 19, contra cinco dos turcos.
Espanha e Turquia se enfrentam na terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. As eliminadas Geórgia e Bulgária jogam em mesmo dia e horário.
Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados vão para a repescagem.
A linha do tempo
O time de Luis de la Fuente construiu a vitória cedo, e foi para o intervalo com um tranquilo 3 a 0. Precisando de um triunfo para tentar a classificação antecipada para o Mundial, a Espanha mostrou eficácia para encaminhar o resultado logo na primeira etapa. Oyarzabal converteu pênalti aos 10 minutos, Fabián Ruiz ampliou aos 21 e Ferrán Torres deixou o dele aos 34.
Mas o clima não era de festa, já que a Turquia batia a lanterna Bulgária por 1 a 0. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Hakan Calhanoglu converteu pênalti marcado após toque de mão de Petrov para confirmar a superioridade turca, que jogava em casa.
Oyarzabal sacramentou a goleada da Espanha, mas a Turquia também amplio e definição ficou para a última rodada. O camisa 21 marcou pela segunda vez na partida para fazer 4 a 0 para os espanhóis. Enquanto isso, Atanas Chernev anotou o segundo dos turcos para cima da Bulgária.
Situação do Grupo E
Espanha - 15 pontos (saldo 19)
Turquia - 12 pontos (saldo 5)
Geórgia - 3 pontos (saldo -7)
Bulgária - 0 pontos (saldo -17)
Quem já está na Copa do Mundo de 2026
- Países-sede: Canadá, EUA e México
- Ásia: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Qatar, Arábia Saudita
- Oceania: Nova Zelândia
- América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai
- África: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Senegal
- Europa: Inglaterra, França, Croácia