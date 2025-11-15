Depois de um hiato de duas temporadas, o Coritiba está de volta à elite nacional. O time comandado por Mozart conseguiu o acesso antecipadamente ao empatar por 0 a 0 com Athletic, dentro de um Couto Pereira lotado, pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão.

O resultado deixou o Coxa com 65 pontos e garantido entre os quatro primeiros da tabela, independente dos placares envolvendo seus principais concorrentes, até o fim do campeonato.

O empate, por outro lado, adiou a festa do título. O Athletico, que entra em campo amanhã, é o único que pode igualar a pontuação do rival -um tropeço do elenco de Odair Hellmann, no entanto, dará o troféu ao atual líder da competição.