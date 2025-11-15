Flamengo aproveita expulsões, rebaixa Sport e seca Palmeiras
Depois de um primeiro tempo complicado, o Flamengo aproveitou a vantagem numérica para se impor em campo e golear o Sport por 5 a 1, neste sábado (15). A partida, na Arena Pernambuco, foi atrasada da 12ª rodada do Brasileirão.
Pablo abriu o placar para o Sport, no primeiro tempo, e Luiz Araújo empatou para o Flamengo. Dois jogadores dos anfitriões foram expulsos nos 45 minutos iniciais.
Na segunda etapa, Juninho virou o jogo para os cariocas, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Riquelme ampliaram. O cenário da partida foi de ataque contra defesa, com o Flamengo aproveitando bem a superioridade numérica.
Com a goleada, o Flamengo chega a 71 pontos e assume provisoriamente a ponta do Brasileirão. Agora, o time seca o Palmeiras contra o Santos para se manter na liderança.
Os comandados de Filipe Luís têm um Fla x Flu pela frente no Brasileirão. Como visitante, a equipe rubro-negra encara o rival regional na próxima quarta (19), às 21h30.
O Sport tem o rebaixamento matematicamente confirmado, a cinco rodadas do fim da competição. A equipe tem 17 pontos e está na lanterna do Brasileirão.
Na sequência do Brasileirão, a equipe pernambucana visita o Botafogo. A partida está marcada para a próxima terça (18), às 20h30.
Fla destrava jogo com dois a mais e Juninho desencantando
Os anfitriões começaram bem a partida, incomodando a saída de bola do Flamengo. Foi assim que Pablo abriu o placar, logo aos 15 minutos.
O Flamengo não se abateu, e equilibrou a partida nos minutos seguintes ao gol. No entanto, foi só depois da expulsão de Matheus Alexandre que os cariocas conseguiram o empate, em belo gol de Luiz Araújo.
No segundo tempo, com dois a mais, o Flamengo se impôs e construiu a goleada. O time carioca passou praticamente o tempo todo no campo de ataque, contando com boas atuações de Ayrton Lucas e Everton Cebolinha.
Juninho desencantou para tirar qualquer nervosismo antes da virada. Foi o primeiro gol do atacante no Brasileirão. Ele havia marcado três vezes pelo rubro-negro, apenas pelo Carioca e pela Libertadores.
Linha do tempo da partida
1x0: Aos 15 minutos, o Sport pressionou a saída de bola e Ayrton Lucas atravessou com perigo para João Victor. Léo Pereira dividiu com o zagueiro e ganhou na dividida. A bola sobrou com Pablo dentro da grande área. Ele foi travado na primeira finalização, mas teve uma segunda chance e bateu no canto para marcar.
Em cima da linha! Aos 21, Wallace Yan recebeu na grande área, dominou limpando o goleiro e bateu na direção do gol. Luan Cândido acompanhou a jogada e afastou a bola praticamente em cima da linha.
Sport com um a menos: Aos 35, Ayrton Lucas arrancou pela ponta esquerda e Matheus Alexandre parou o lance com falta dura. O árbitro mostrou o segundo amarelo para o defensor do time pernambucano e foi expulso.
1x1: Aos 41, Luiz Araújo recebeu na meia direita, carregou para a entrada da área, ajeitou o corpo e bateu colocado, acertando o canto alto de Gabriel.
Sport com dois a menos: Aos 43, Ramon Menezes fez falta dura no círculo central e também foi advertido com o segundo amarelo, sendo expulso.
Gabriel brilhou! Aos 10 do 2º tempo, Ayrton Lucas teve liberdade na grande área, pela esquerda. Ele cortou para o meio e bateu muito forte com a perna direita. O goleiro do Sport saltou e fez uma importante intervenção.
1x2: Aos 14, Ayrton Lucas bateu cruzado, a bola passou por todo mundo e tocou na trave. No rebote, meio desajeitado, Juninho entrou com bola e tudo.
1x3: Aos 15, Gabriel se atrapalhou após uma bola recuada e o ataque do Flamengo aproveitou. Bruno Henrique ficou com a bola e encobriu o goleiro do Sport.
1x4: Aos 25, Ayrton Lucas dominou na entrada da área com liberdade e finalizou rasteiro. A bola desviou em dois zagueiros e entrou no cantinho.
1x5: Aos 34, Cebolinha fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. Douglas, que havia acabado de entrar no jogo, completou para as redes.
FICHA TÉCNICA
SPORT 1 X 5 FLAMENGO
12ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)
Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Ramon Menezes, Matheus Alexandre e Riquelme (SPT); João Victor, Erick Pulgar e Saúl (FLA)
Cartões vermelhos: Matheus Alexandre e Ramon Menezes (SPT)
Gols: Sport: Pablo 14'/1ºT (SPT). Flamengo: Luiz Araújo 40'/1ºT, Juninho 15'/2ºT, Bruno Henrique 17'/2ºT, Ayrton Lucas 25'/2ºT e Douglas Telles 34'/2ºT.
SPORT
Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera (Riquelme), Lucas Kal, Lucas Lima (Adriel) e Matheusinho (Aderlan); Léo Pereira (Sérgio Oliveira) e Pablo (Igor Cariús). Técnico: César Lucena.
FLAMENGO
Rossi; Emerson Royal, João Victor (Michael), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo) e Saúl; Luiz Araújo e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Bruno Henrique (Douglas Telles) e Wallace Yan (Juninho). Técnico: Filipe Luís.