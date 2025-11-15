Um mês após a marcante inédita derrota para o Japão por 3 a 2 -que expôs falhas coletivas e individuais e tirou a seleção brasileira da zona de conforto-, o Brasil voltou a campo para mostrar se havia aprendido algo. Neste sábado (15), com uma postura mais agressiva e ajustes táticos que deram equilíbrio ao time, a equipe venceu Senegal por 2 a 0, diante de 58.657 pessoas no Emirates Stadium, em Londres.

Os três gols sofridos no segundo tempo diante dos japoneses tiveram impacto imediato nas escolhas de Carlo Ancelotti para o amistoso contra o elenco africano. O esquema 3-2-5 usado nos compromissos anteriores deu lugar a uma formação mais conservadora, com Éder Militão escalado pela primeira vez como lateral-direito, em um 4-2-4.

Motivo de preocupação para o treinador, a defesa brasileira havia levado apenas um gol sob seu comando até o tropeço contra o Japão -na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, pelas Eliminatórias.