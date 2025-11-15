Após encerrar mais um dia de trabalho, o pintor Sebastião de Souza, 50, começou a preparar a janta quando ouviu a explosão.

A menos de cem metros da casa em que vive com a esposa e quatro filhos, um local que armazenava fogos de artifício explodiu. O incidente na noite de quinta-feira (13) deixou um morto e dez feridos perto do cruzamento entre as avenidas Salim Farah Maluf e Celso Garcia, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

As telhas do forro caíram e os vidros estouraram, como muitas das outras casas na rua Francisco Bueno, onde Sebastião mora com a família há mais de 15 anos.