A Polícia Civil indiciou 12 suspeitos de participarem da morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, 64, assassinado há dois meses em Praia Grande, no litoral paulista. Entre os indiciados estão sete pessoas investigadas por participar diretamente do ataque, e outras cinco apontadas como auxiliares na fuga e na logística do crime.

Dez suspeitos já estão presos e dois seguem foragidos. Um suspeito ainda foi morto durante a tentativa de cumprimento de mandado de prisão em São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba. Era Umberto Alberto Gomes, 39, apontado como um dos atiradores que teria atacado o carro de Ferraz Fontes.

Segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), da Polícia Civil, o indiciamento conclui apenas a primeira fase de investigação, e outro inquérito já foi aberto com a intenção de identificar os mandantes do assassinato e apontar a motivação.