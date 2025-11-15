Mais do que a briga entre Palmeiras e Flamengo pelo título, os jogos atrasados do Brasileiro que serão realizados neste sábado (15) valem muito na luta da outra ponta da tabela.

O Sport pode ser o primeiro rebaixado do Brasileirão. Se não vencer o Flamengo, em Pernambuco, a equipe terá sua queda decretada com muita antecedência, ainda que a esperança pela permanência já tenha ido embora há algum tempo.

O Santos mira o alívio, mas pode ter o drama aumentado. Se vencer o Palmeiras, o Peixe ultrapassará o Vitória e conseguirá sair da zona de rebaixamento. Um empate ou uma derrota manterão o time paulista no Z4 e, dessa vez, sem o asterisco do jogo a menos.