Espanha e mais 3 países podem garantir vaga na Copa neste sábado
A Copa do Mundo do ano que vem pode ganhar mais quatro seleções classificadas na tarde deste sábado (15).
Quem pode se classificar?
Bélgica. Os belgas precisam apenas vencer o Cazaquistão, fora de casa, para se garantirem na sua quinta edição seguida de Copa.
Espanha. A Furia se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Geórgia, fora de casa, somada a um tropeço da Turquia contra a Bulgária ou um empate contra os georgianos seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.
Áustria. A seleção terá de vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou perca para a Romênia, atuando como mandante. Os austríacos jogaram sua última edição de Copa em 1998.
Suíça. Os suíços garantirão vaga na Copa em dois cenários: uma vitória sobre a Suécia, em casa, somada a um tropeço de Kosovo contra a Eslovênia, ou um empate frente aos suecos seguido de uma derrota kosovar.
Como estão os grupos
Grupo B
Suíça - 10 pontos
Kosovo - 7 pontos
Eslovênia - 3 pontos
Suécia - 1 ponto
Grupo E
Espanha - 12 pontos
Turquia - 9 pontos
Geórgia - 3 pontos
Bulgária - 0 ponto
Grupo J
Bélgica - 14 pontos*
Macedônia do Norte - 13 pontos
País de Gales - 10 pontos*
Cazaquistão - 7 pontos
Liechtenstein - 0 ponto*
Grupo H
Áustria - 15 pontos*
Bósnia - 13 pontos*
Romênia - 10 pontos*
Chipre - 8 pontos
San Marino - 0 ponto
*seleções têm um jogo a menos
Jogos relevantes de hoje
11h - Cazaquistão x Bélgica
14h - Geórgia x Espanha
14h - Turquia x Bulgária
14h - Chipre x Áustria
16h45 - Bósnia x Romênia
16h45 - Suíça x Suécia
16h45 - Eslovênia x Kosovo
Quem já está classificado
Sedes
Canadá
Estados Unidos
México
África
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
América do Sul
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
Ásia
Arábia Saudita
Austrália **
Coreia do Sul
Irã
Jordânia
Japão
Qatar
Uzbequistão
Europa
Inglaterra
França
Croácia
Oceania
Nova Zelândia
** A Austrália fica na Oceania, mas joga as Eliminatórias pela Ásia