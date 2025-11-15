15 de novembro de 2025
MUNDIAL 2026

Espanha e mais 3 países podem garantir vaga na Copa neste sábado

Por Rena Liskai | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/X/@SEFutbol
Jogadores da Espanha, durante sessão de autógrafos
Jogadores da Espanha, durante sessão de autógrafos

A Copa do Mundo do ano que vem pode ganhar mais quatro seleções classificadas na tarde deste sábado (15).

Quem pode se classificar?

Bélgica. Os belgas precisam apenas vencer o Cazaquistão, fora de casa, para se garantirem na sua quinta edição seguida de Copa.

Espanha. A Furia se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Geórgia, fora de casa, somada a um tropeço da Turquia contra a Bulgária ou um empate contra os georgianos seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.

Áustria. A seleção terá de vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou perca para a Romênia, atuando como mandante. Os austríacos jogaram sua última edição de Copa em 1998.

Suíça. Os suíços garantirão vaga na Copa em dois cenários: uma vitória sobre a Suécia, em casa, somada a um tropeço de Kosovo contra a Eslovênia, ou um empate frente aos suecos seguido de uma derrota kosovar.

Como estão os grupos

Grupo B
Suíça - 10 pontos
Kosovo - 7 pontos
Eslovênia - 3 pontos
Suécia - 1 ponto

Grupo E
Espanha - 12 pontos
Turquia - 9 pontos
Geórgia - 3 pontos
Bulgária - 0 ponto

Grupo J
Bélgica - 14 pontos*
Macedônia do Norte - 13 pontos
País de Gales - 10 pontos*
Cazaquistão - 7 pontos
Liechtenstein - 0 ponto*

Grupo H
Áustria - 15 pontos*
Bósnia - 13 pontos*
Romênia - 10 pontos*
Chipre - 8 pontos
San Marino - 0 ponto

*seleções têm um jogo a menos

Jogos relevantes de hoje

11h - Cazaquistão x Bélgica
14h - Geórgia x Espanha
14h - Turquia x Bulgária
14h - Chipre x Áustria
16h45 - Bósnia x Romênia
16h45 - Suíça x Suécia
16h45 - Eslovênia x Kosovo

Quem já está classificado

Sedes
Canadá
Estados Unidos
México

África
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia

América do Sul
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai

Ásia
Arábia Saudita
Austrália **
Coreia do Sul
Irã
Jordânia
Japão
Qatar
Uzbequistão

Europa
Inglaterra
França
Croácia

Oceania
Nova Zelândia

** A Austrália fica na Oceania, mas joga as Eliminatórias pela Ásia

