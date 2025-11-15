A Copa do Mundo do ano que vem pode ganhar mais quatro seleções classificadas na tarde deste sábado (15).

Quem pode se classificar?

Bélgica. Os belgas precisam apenas vencer o Cazaquistão, fora de casa, para se garantirem na sua quinta edição seguida de Copa.

Espanha. A Furia se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Geórgia, fora de casa, somada a um tropeço da Turquia contra a Bulgária ou um empate contra os georgianos seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.