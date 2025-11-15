"É o baixo Tapajós, viemos aqui para participar", cantam povos indígenas à frente da Marcha Global pelo Clima, em Belém, neste sábado (15).

Os povos indígenas pedem revogação do decreto que estabeleceu uma hidrovia nos rios Tapajós, Tocantins e Madeira.

Nas faixas, os povos indígenas levam frases como "Baixo Tapajós resistem à privatização dos rios. Revoga Lula"