15 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COP30

Indígenas que tentaram invadir zona azul puxam marcha em Belém

Por Geovana Oliveira | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Peres/Agência Brasil
Indígenas e apoiadores fazem manifestação na Zona Azul da COP30
Indígenas e apoiadores fazem manifestação na Zona Azul da COP30

"É o baixo Tapajós, viemos aqui para participar", cantam povos indígenas à frente da Marcha Global pelo Clima, em Belém, neste sábado (15).

Os povos indígenas pedem revogação do decreto que estabeleceu uma hidrovia nos rios Tapajós, Tocantins e Madeira.

Nas faixas, os povos indígenas levam frases como "Baixo Tapajós resistem à privatização dos rios. Revoga Lula"

Ontem, os povos indígenas da região se encontraram com o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e com as ministras Sônia Guajajara e Marina Silva.

Fim do desmatamento

As quebradeiras de coco babaçu participam da Marcha Global pelo Clima em Belém neste sábado, pedindo pelo fim do desmatamento das palmeiras de onde tiram o sustento.

Segundo Claudelice Rodrigues, coordenadora do Movimento Integrado das Quebradeiras de Coco Babaçu, a crise climática já afeta a produção do coco, que está em menor quantidade e dando frutos em épocas diferentes do habitual.

'Praga laranja'

Uma escultura nomeada "The Orange Plague" (Praga Laranja, em português) leva o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sentado nas costas de um trabalhador durante a Marcha Global do Clima, em Belém.

A obra é um protesto contra as políticas anti transição energética do presidente americano.

Bandeira da Palestina

Entre as muitas bandeiras dos países presentes na Marcha dos Povos, uma se destaca: a da Palestina. O ato partiu do Mercado de São Bras e segue até a sede da COP30, no Parque da Cidade, em Belém.

Ativistas de direitos humaos pedem o reconhecimento da Paletisna como Estado. Esta pauta se mistura em meio aos debates sobre transição energética e o fim dos combustíveis fosseis.

Atraso na marcha

O vácuo em meio Marcha dos Povos causou atraso no trajeto dos manifestantes, neste sábado (15), em Belém. Com o espaço, veículos adentraram a rua José Bonifácio.

O incidente fez o protesto paralizar para o grupo se reunir novamente, sem espaços vazios durante a marcha. Manifestantes caminham em direção à sede da COP30, localizada no Parque da Cidade.

Jovens dos semiáridos

O vácuo em meio Marcha dos Povos causou atraso no trajeto dos manifestantes, neste sábado (15), em Belém. Com o espaço, veículos adentraram a rua José Bonifácio.

O incidente fez o protesto paralizar para o grupo se reunir novamente, sem espaços vazios durante a marcha. Manifestantes caminham em direção a sede da COP30, localizada no Parque da Cidade.

Transição energética

Uma intervenção artística levou um trem de madeira para pedir o fim dos combustíveis fósseis na Marcha dos Povos, neste sábado (15), em Belém.

A locomotiva carrega motes por transição energética, como "Amazônia Livre do Petróleo". A ação é organizada pelo instituto Arayara.

'ETs'

Manifestantes se fantasiaram de extraterrestres durante a Marcha dos Povos para questionar: "quem são os invasores desta terras?".

A intervenção tem o objetivo de criticar a invasão em territórios de comunidades tradicionais para mineração e exploração de combustíveis fósseis.

Boneco do Lula

Um boneco do presidente Lula bebe petróleo durante a Marcha dos Povos, neste sábado (15), em Belém. A ação critica a liberação da pesquisa de exploração do combustível fóssil na foz do Amazonas.

Comentários

Comentários