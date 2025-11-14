O Tribunal do Júri absolveu, nesta sexta-feira (14), o tenente Henrique Otávio Oliveira Velozo, que era acusado de matar o lutador Leandro Lo, em 2022.

Sete jurados, sendo cinco mulheres e dois homens, fizeram parte do chamado conselho de sentença. A sentença foi dada pela juíza Fernanda Jacomini, da 1ª Vara do Júri.

O júri teve início nesta quarta-feira (12), no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste.