O município de Américo Brasiliense, a 280 km de São Paulo, registra um surto de doença diarreica aguda e uma morte pela doença, informou a secretaria estadual de saúde paulista.

Em 14 de novembro, dados epidemiológicos relativos à doença no município apontam 2.111 casos e uma morte. Não foi informado quantos casos haviam sido contabilizados no mês anterior. A cidade tem 33 mil habitantes.

Segundo a pasta, uma avaliação feita em outubro pela Vigilância Sanitária Municipal confirmou a presença de coliformes totais, um grupo de bactérias, na água do município. Uma amostra coletada em 21 de outubro no município apontou a contaminação da água por Escherichia coli, que pode causar doenças gastrointestinais.