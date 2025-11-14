O segundo dia de provas do Enem 2025 será neste domingo (16). Entre os candidatos, uma das dúvidas existentes é se quem faltou ao primeiro dia de provas pode voltar a fazer o segundo dia.

No primeiro dia de aplicação, no último dia 9, mais de 3,5 milhões de candidatos concluíram a prova. A taxa de candidatos que não compareceram ficou em 27% - nível estável em comparação com o percentual registrado em 2024 (26,6%).

De acordo com o Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pelo exame, candidatos que faltaram ao primeiro dia estão autorizados a participar normalmente do segundo dia. No entanto, salvo em duas situações, quem faltou não tem direito a reaplicação do exame.