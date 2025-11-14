A diretora de uma escola estadual de Botucatu, no interior de São Paulo, foi afastada do cargo após uma câmera ser encontrada dentro de um dos banheiros da unidade.

O caso aconteceu na quarta-feira (12), quando uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada após denúncia de pais de alunos. No local, os agentes confirmaram a existência da câmera.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), a câmera encontrada na escola estadual Francisco Guedelha não estava funcionando e já foi retirada do local.