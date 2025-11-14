A Univasf (Universidade Federal do Vale do São Francisco), na Bahia, investiga a suspeita de intoxicação alimentar de 142 estudantes após almoço servido no restaurante universitário do campus de Juazeiro, na região norte do estado, na terça-feira (11).

A análise é feita pela Coordenação Geral dos Restaurantes Universitário e equipe técnica de nutrição após relatos de estudantes e professores sobre um surto de mal-estar e infecção gastrointestinal no campus.