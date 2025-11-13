"Ele tenta sempre explicar o que vamos fazer, o que temos que fazer e como temos que fazer. Então isso é muito importante. Depois dessa conversa, vamos para o campo e tentamos realizar aquilo que vimos na reunião. Então todos esses momentos estão sendo muito importantes para nós. E como um bom treinador italiano, o tático obviamente que é muito importante. Eu passei pela Itália e sei o quanto é importante essa questão tática. E dá para ver que realmente essa questão tática na seleção brasileira está ficando cada vez mais refinada. Todos estão cada vez mais entendendo as suas posições, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer também, que isso é importante. Então é basicamente isso. Procura sempre explicar antes do treino como vai ser o trabalho para depois nós executarmos".

Disputa na lateral

"Eu sempre disse que a seleção brasileira sempre foi privilegiada sobre a quantidade de jogadores de certas posições na lateral, sempre foi assim. Se pegar as últimas convocações, passaram, principalmente na lateral esquerda, outros jogadores de qualidade que poderiam estar aqui nesta quinta-feira (13). Procuro um bom momento, me sinto bem, me sinto em um bom momento. Obviamente essa experiência pode ajudar o grupo, mas assim como os jogadores mais jovens também. Às vezes ajuda mais a experiência do que a experiência a eles, porque eles trazem uma nova energia e essa nova energia ajuda a nós também".