Um homem foi preso por suspeita de perseguir e tentar atropelar a ex-esposa em Morrinhos, na região central de Goiás.

Vítima foi perseguida pelo ex-companheiro, mostram imagens. Vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que a mulher corre pela rua enquanto o homem vem logo atrás dela, dentro de um carro.

Mulher chega a subir no portão de uma casa e grita por socorro. Na sequência, o homem avança com o automóvel, atinge o portão e a vítima cai no chão.