Um avião agrícola pulverizador caiu na tarde desta quinta-feira (13) na zona rural de Campo Florido, no Triângulo Mineiro. Único ocupante da aeronave, o piloto teve apenas ferimentos leves.

Aeronave perdeu a potência. Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que o piloto percebeu que o avião não estava funcionando como deveria e, logo depois, caiu em meio a um canavial, próximo a fios da rede elétrica. Apenas o piloto estava na aeronave.

Piloto de 35 anos teve ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve apenas escoriações e foi levado pela equipe da fazenda para atendimento médico na cidade de Uberaba. "Estava caminhando, consciente, orientado no local, então foi transportado para o hospital São Domingos", informaram os militares.