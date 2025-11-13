O motorista de um ônibus passou mal ao volante, invadiu um estacionamento e atingiu quatro carros que estavam estacionados na região da Avenida Pompeia, no bairro do Sumarezinho, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (12).

Motorista, de 56 anos, perdeu a direção do veículo após sofrer um mal súbito. O ônibus integra a linha 7272/10, no sentido Mercado Municipal da Lapa, do transporte público da capital.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus invade o estacionamento. Com o impacto da batida, a estrutura do local é destruída e parte do teto cede. O ônibus ainda atingiu e danificou ao menos quatro carros que estavam estacionados no local.