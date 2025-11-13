A Unesp (Universidade Estadual Paulista) exonerou um professor acusado de assediar e constranger estudantes. Rafael Salatini foi desligado na última terça-feira (11), conforme publicado no Diário Oficial do Estado.

Denúncias contra ele foram feitas por 44 alunos em maio do ano passado. O Centro Acadêmico de Relações Internacionais entregou à ouvidoria da instituição um documento com os relatos, que motivaram uma apuração interna.

Os casos, acessados pela reportagem, envolvem o comportamento do professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Faculdade de Filosofia e Ciências, em Marília, durante as aulas. Ele é acusado de fazer comentários ofensivos, muitos de cunho sexual, misógino e racista.