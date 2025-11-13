A tentativa de uma menina de 13 anos de registrar um bebê em Santa Catarina resultou na prisão, no último dia 6, do padrasto dela sob suspeita de estupro.

A denúncia foi feita pelo cartório de uma cidade do Vale do Itajaí. O caso veio à tona nesta segunda-feira (10)

Os profissionais do local perceberam que ela estava abaixo da idade de consentimento estipulada pela legislação, 14 anos, e acionaram o Ministério Público de Santa Catarina, que entrou em contato com a Polícia Civil para investigar o caso.