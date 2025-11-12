Os clássicos mexem com as torcidas no futebol brasileiro. Quantas vezes não foi repetida a frase: "clássico é clássico e vice-versa"? O mesmo acontece no NBB, com duelos históricos, freguesias e tabus.

Atualmente, apenas o Rio de Janeiro tem os clássicos nas duas modalidades, já que na última temporada, o São Paulo fechou o time de basquete. Mas, os demais, seguem firmes.

Clássico dos Milhões

O maior caso de tabu na liga é entre Flamengo x Vasco. O conhecido como Clássico dos Milhões é jogado desde a temporada 2016/17, e o primeiro foi vencido pelo Vasco, por 78 a 77. Acontece que essa foi a única vitória vascaína no confronto.