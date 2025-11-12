13 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COTIDIANO

Justiça anula taxa de turismo em Guarujá, no litoral de SP

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Guarujá
Prefeitura de Guarujá pretendia cobrar taxas diárias que variavam entre R$ 926 e R$ 4.630
Prefeitura de Guarujá pretendia cobrar taxas diárias que variavam entre R$ 926 e R$ 4.630

Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou trechos de lei que previa cobrança de taxas para ônibus de turismo e fretados em visitas a Guarujá, na Baixada Santista.

O Órgão Especial do TJSP acolheu ação direta de inconstitucionalidade contra norma que cobrava taxa para autorizar a entrada de veículos com mais de oito lugares vindos de outros municípios, com valores diários que variavam entre R$ 926 e R$ 4.630, além de multas de R$ 2.000 a R$ 8.000 por dia em caso de descumprimento, segundo o Ministério Público, autor da ação.

De acordo com o Ministério Público, a decisão judicial concordou que a "taxa instituída não demonstrava qualquer correlação entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal, configurando-se, na prática, como uma taxa de uso de bem público".

Procurada, a Prefeitura de Guarujá não comentou a decisão.

Comentários

Comentários