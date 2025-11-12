O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes estendeu para a próxima segunda-feira (17) o prazo para que o governo do Rio de Janeiro entregue documentos relacionados à megaoperação Contenção, que deixou 121 mortos no dia 28 de outubro.

O prazo inicial se encerraria nesta quarta (12).

Na noite de terça (11), o governo Cláudio Castro (PL) enviou ofício pedindo mais cinco dias úteis para a entrega dos documentos, sob a justificativa de que precisava consolidar informações. Moraes, contudo, deu mais três dias de prazo.