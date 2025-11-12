Doze países lançaram lançaram, nesta quarta (12), terceiro dia da COP30, uma declaração conjunta sobre a integridade da informação sobre mudanças climáticas.

Leia mais: Brasil consegue acordo e evita que COP30 trave na largada

De início, o documento contava com dez assinaturas: Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Espanha, Suécia e Uruguai. Durante uma coletiva de imprensa que marcou o lançamento da carta, o secretário de Políticas Digitais do governo brasileiro, João Brant, afirmou que a Bélgica e a Holanda haviam se juntado ao grupo.