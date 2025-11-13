A Marinha do Brasil abriu mais de 500 vagas para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2) em todo o país. As oportunidades são voltadas a profissionais com nível superior em diversas áreas, com remuneração inicial bruta superior a R$ 9 mil. As inscrições começaram em 8 de novembro e continuam abertas até 8 de janeiro de 2026.
Podem participar brasileiros natos, com mais de 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação, e que possuam formação superior na área de interesse. As vagas abrangem setores como Administração, Engenharia, Saúde, Comunicação Social, Direito, Pedagogia, Psicologia, entre outros.
O processo seletivo é composto por seis etapas: prova objetiva, prova de títulos, verificação documental e de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física e designação para incorporação. A prova objetiva será realizada em 22 de fevereiro de 2026 e terá 40 questões de múltipla escolha (50 para médicos).
Os aprovados ingressam como Guarda-Marinha e podem permanecer na Força por até oito anos, sem vínculo permanente. Durante o curso de formação, os oficiais têm direito a benefícios como assistência médica, odontológica e social.
As inscrições devem ser feitas na página do Distrito Naval de interesse, com taxa de R$ 140. Candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção entre 10 e 12 de novembro.
Serviço
-
O que: Seleção da Marinha para Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2)
-
Quem pode participar: Profissionais com nível superior em diversas áreas
Remuneração: Superior a R$ 9 mil
Inscrições: De 8/11/2025 a 8/1/2026
Prova: 22/2/2026
Taxa: R$ 140 (isenção entre 10 e 12/11)
Locais: Distritos Navais em todo o país