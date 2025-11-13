A Marinha do Brasil abriu mais de 500 vagas para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2) em todo o país. As oportunidades são voltadas a profissionais com nível superior em diversas áreas, com remuneração inicial bruta superior a R$ 9 mil. As inscrições começaram em 8 de novembro e continuam abertas até 8 de janeiro de 2026.

Podem participar brasileiros natos, com mais de 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação, e que possuam formação superior na área de interesse. As vagas abrangem setores como Administração, Engenharia, Saúde, Comunicação Social, Direito, Pedagogia, Psicologia, entre outros.

O processo seletivo é composto por seis etapas: prova objetiva, prova de títulos, verificação documental e de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física e designação para incorporação. A prova objetiva será realizada em 22 de fevereiro de 2026 e terá 40 questões de múltipla escolha (50 para médicos).