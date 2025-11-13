Após acidente, pai foge e larga filho de 7 anos machucado
Um homem é suspeito de abandonar o filho de sete anos em Maringá, no norte do Paraná, após eles se envolverem em um acidente de trânsito no domingo (9).
De acordo com registros da Polícia Militar, testemunhas disseram que o homem conduzia a moto com uma criança na garupa quando eles bateram em uma caminhonete que estava estacionada em um ponto da avenida Morangueira, no Jardim Tokio.
Moradores que presenciaram o acidente informaram às autoridades que o motorista da moto fugiu após a batida e deixou a criança ferida no local do acidente. O nome do homem não foi divulgado pela PM.
A criança foi atendida no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
Ele contou à equipe de socorro que seu pai era o condutor da motocicleta. O Conselho Tutelar foi avisado e acompanha o caso.
A Polícia Militar disse em nota que a motocicleta estava "em situação irregular e foi encaminhada ao pátio do Detran-PR [Departamento de Trânsito do Paraná]".