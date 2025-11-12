O motorista de uma carreta que bloqueou por cinco horas o Rodoanel na manhã desta quarta-feira (12) teve um quadro de estresse pós-traumático, desmaiou após ser resgatado e foi levado a um hospital, informou a Polícia Militar de São Paulo.

Leia mais: Motorista é resgatado de carreta que parou Rodoanel por 5 horas

Homem estava tão abalado que precisou ser convencido por um policial a sair do veículo após alguns minutos de conversa. A informação foi dada pelo comandante do Batalhão de Choque da PM, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, ao canal GloboNews.