11 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BRASILEIRO SÉRIE B

A duas rodadas do fim, 7 times sonham com acesso à Série A

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Junior Souza/CBF
Troféu e medalhas do Brasileiro Masculino Série B 2025
Troféu e medalhas do Brasileiro Masculino Série B 2025

A briga pelo acesso à Série A ficou ainda mais apertada após o término da 36ª rodada da Série B do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Coritiba está quase lá. Líder, o Coxa venceu o já rebaixado Paysandu na rodada e pode garantir o acesso no próximo final de semana.

A briga fica mais apertada pelas outras três vagas. O Athletico-PR, segundo colocado, tem apenas dois pontos de diferença para o Novorizontino, que é o sétimo.

O Furacão foi quem se deu melhor nesta rodada. Além de vencer o Volta Redonda, a equipe contou com o empate entre Remo e Novorizontino e com a derrota da Chapecoense para o América-MG e assumiu a vice-liderança.

Goiás e Criciúma também se deram bem. Antes mais longe da briga, os dois venceram os jogos contra Cuiabá e Atlético-GO, respectivamente, e colaram nos demais.

CRB, Atlético-GO e Avaí praticamente deram adeus à luta pelo acesso. Já com chances baixas após o término da rodada passada, catarinenses e goianos fecharam esta zerados, e os alagoanos com só 0,02%.

Chances de acesso

  • Coritiba - 99,99% (era de 99,3%)
  • Athletico - 78,2% (era de 61,3%)
  • Chapecoense - 60,3% (era de 88,2%)
  • Remo - 55,8% (era de 68,6%)
  • Criciúma - 49,6% (era de 27,2%)
  • Goiás - 34,9% (era de 16,9%)
  • Novorizontino - 21,2% (era de 33,7%)

Resultados deles na rodada

  • Cuiabá 0 x 1 Goiás
  • Novorizontino 1 x 1 Remo
  • Athletico 2 x 0 Volta Redonda
  • Criciúma 1 x 0 Atlético-GO
  • Paysandu 1 x 2 Coritiba
  • Chapecoense 0 x 1 América-MG

Como está a tabela

  1. Coritiba - 64 pontos
  2. Athletico-PR - 59 pontos
  3. Remo - 58 pontos
  4. Chapecoense - 58 pontos
  5. Criciúma - 58 pontos
  6. Goiás - 58 pontos
  7. Novorizontino - 57 pontos

Jogos pela frente

37ª rodada

  • Coritiba x Athletic
  • Goiás x Novorizontino
  • Avaí x Remo
  • Criciúma x Botafogo-SP
  • Ferroviária x Athletico
  • Volta Redonda x Chapecoense

38ª rodada

  • Athletico x América-MG
  • Cuiabá x Criciúma
  • Remo x Goiás
  • Chapecoense x Atlético-GO
  • Amazonas x Coritiba
  • Novorizontino x CRB

Comentários

Comentários