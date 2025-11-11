A briga pelo acesso à Série A ficou ainda mais apertada após o término da 36ª rodada da Série B do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Coritiba está quase lá. Líder, o Coxa venceu o já rebaixado Paysandu na rodada e pode garantir o acesso no próximo final de semana.

A briga fica mais apertada pelas outras três vagas. O Athletico-PR, segundo colocado, tem apenas dois pontos de diferença para o Novorizontino, que é o sétimo.