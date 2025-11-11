A duas rodadas do fim, 7 times sonham com acesso à Série A
| Tempo de leitura: 1 min
A briga pelo acesso à Série A ficou ainda mais apertada após o término da 36ª rodada da Série B do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Coritiba está quase lá. Líder, o Coxa venceu o já rebaixado Paysandu na rodada e pode garantir o acesso no próximo final de semana.
A briga fica mais apertada pelas outras três vagas. O Athletico-PR, segundo colocado, tem apenas dois pontos de diferença para o Novorizontino, que é o sétimo.
O Furacão foi quem se deu melhor nesta rodada. Além de vencer o Volta Redonda, a equipe contou com o empate entre Remo e Novorizontino e com a derrota da Chapecoense para o América-MG e assumiu a vice-liderança.
Goiás e Criciúma também se deram bem. Antes mais longe da briga, os dois venceram os jogos contra Cuiabá e Atlético-GO, respectivamente, e colaram nos demais.
CRB, Atlético-GO e Avaí praticamente deram adeus à luta pelo acesso. Já com chances baixas após o término da rodada passada, catarinenses e goianos fecharam esta zerados, e os alagoanos com só 0,02%.
Chances de acesso
- Coritiba - 99,99% (era de 99,3%)
- Athletico - 78,2% (era de 61,3%)
- Chapecoense - 60,3% (era de 88,2%)
- Remo - 55,8% (era de 68,6%)
- Criciúma - 49,6% (era de 27,2%)
- Goiás - 34,9% (era de 16,9%)
- Novorizontino - 21,2% (era de 33,7%)
Resultados deles na rodada
- Cuiabá 0 x 1 Goiás
- Novorizontino 1 x 1 Remo
- Athletico 2 x 0 Volta Redonda
- Criciúma 1 x 0 Atlético-GO
- Paysandu 1 x 2 Coritiba
- Chapecoense 0 x 1 América-MG
Como está a tabela
- Coritiba - 64 pontos
- Athletico-PR - 59 pontos
- Remo - 58 pontos
- Chapecoense - 58 pontos
- Criciúma - 58 pontos
- Goiás - 58 pontos
- Novorizontino - 57 pontos
Jogos pela frente
37ª rodada
- Coritiba x Athletic
- Goiás x Novorizontino
- Avaí x Remo
- Criciúma x Botafogo-SP
- Ferroviária x Athletico
- Volta Redonda x Chapecoense
38ª rodada
- Athletico x América-MG
- Cuiabá x Criciúma
- Remo x Goiás
- Chapecoense x Atlético-GO
- Amazonas x Coritiba
- Novorizontino x CRB