Palmeiras e Flamengo rivalizam pelo título da Copa Libertadores e do Brasileiro, mas compartilham da mesma dor nos jogos atrasados que serão disputados neste sábado: o número de desfalques por causa da Data Fifa.

As equipes somadas têm um total de 16 baixas - sem contar os atletas no departamento médico.

Palmeiras trabalhava com 7 baixas, mas viu subir para 9

O Palmeiras terá 9 baixas para enfrentar o Santos, no sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, válida pela 13ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado).