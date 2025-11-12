Uma servidora administrativa da Polícia Civil de Minas Gerais foi presa no último dia 9 sob suspeita de ter participado do desvio de armas de uma delegacia da corporação na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Vanessa de Lima Figueiredo, 44, foi detida sob suspeita de peculato (apropriação ou desvio de bem público ou privado em razão do cargo) e aguarda por audiência de custódia marcada para esta terça-feira (11).

Procurado, Lucas Furtado, advogado da servidora, não respondeu até a publicação desta reportagem. Em entrevistas à imprensa local, ele afirmou que a investigação da Polícia Civil foi baseada em indícios frágeis e que o mandado de prisão foi arbitrário.