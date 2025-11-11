A Anvisa determinou, nesta segunda-feira (10), o recolhimento do whey protein da marca Proteus e dos suplementos alimentares da marca Bugroon Raízes por venda na internet sem regularização sanitária. Os anúncios foram publicados no Diário Oficial da União.

De acordo com a agência, os suplementos da Proteus são vendidos em sites como Shopee e Mercado Livre, sem regularização sanitária e identificação de fabricante ou importador nacional. Procurada via WhatsApp, a empresa não respondeu aos contatos da Folha.