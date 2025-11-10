A derrota para o Flamengo fez as chances de rebaixamento do Santos aumentarem ao término da 33ª rodada do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Santos chegou a 59,4% de chance de queda no Brasileiro. A equipe -primeira dentro do Z4- viu o Vitória abrir dois pontos de vantagem.

O Sport está rebaixado, segundo da UFMG. O time pernambucano ainda pode se salvar com uma combinação de resultados que incluiria seis vitórias nas últimas rodadas e mais tropeços dos rivais, mas isso é algo considerado impossível pelos responsáveis pelos cálculos.